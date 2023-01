"Al via la riqualificazione di Villa Fermani"

di Diego Pierluigi

Primo consuntivo dei quasi sei mesi di mandato per il sindaco Giuliana Giampaoli, che si prepara ad affrontare, insieme a giunta con consiglieri delegati il 2023. "Tra i primi provvedimenti della nuova amministrazione la riapertura degli uffici senza necessità di appuntamento così come il ripristino delle modalità di erogazione dei servizi amministrativi e sociali ai livelli pre-covid – illustra –. Avviata anche la programmazione per la predisposizione dei servizi estivi post scolastici e per l’ampliamento dell’offerta dei servizi per il prossimo anno, con l’attivazione del post-scolastico, mensa, centro educativo e aiuto compiti – spiega Giampaoli –. Grande la soddisfazione per il rinnovo per nove anni degli affidamenti alla Corridonia Servizi, che prevedono attività ulteriori soprattutto nella cura del verde. Aggiungiamo che con decreto della Regione del 12 dicembre il centro storico è stato ricompreso nell’elenco dei borghi storici delle Marche e questo consentirà un ulteriore margine di intervento, con strumenti funzionali alla riqualificazione del tessuto urbano". In quest’ottica l’amministrazione comunale sta lavorando all’elaborazione del regolamento per i circoli ricreativi in ogni zona della città ed è già operativo il comitato mensa. "Tanti i lavori avviati per le manutenzioni, dalle strade all’illuminazione – continua –. A breve l’avvio dei lavori per la riqualificazione delle mura di via IV Novembre e per la Villa Fermani". Si muove in maniera decisa anche il fronte ricostruzione scolastica dove in ballo ci sono cinque edifici. "Sarà il primo passo del nuovo anno – afferma il primo cittadino –. Il progetto della nuova scuola di Colbuccaro si è arricchito di alcune migliorie e a breve si potrà procedere con le fasi successive. Per gli altri edifici, terminate tutte le verifiche sullo stato di fatto di ogni progetto e accertata la consistenza dei finanziamenti, provvederemo ad effettuare uno studio di comparazione per definire i siti per la ricostruzione e affidare quanto prima la progettazione – precisa –, purtroppo la mancata validazione della primaria e il superamento normativo per gli standard strutturali degli altri edifici ci costringerà in alcuni casi a ripartire praticamente da zero; una difficoltà che vogliamo vedere come un’opportunità per ripensare scelte sbagliate e dare a Corridonia un patrimonio scolastico moderno, efficiente e di lunga prospettiva".