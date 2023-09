Al via la scuola di musica. Beniamino Gigli: possibile prenotare una lezione di prova

Al via il nuovo anno scolastico anche per la civica scuola di musica "Beniamino Gigli" di Recanati convenzionata con il Conservatorio di Pesaro. Diversi gli indirizzi musicali proposti ai praticanti: dal propedeutico al classico, al moderno e al jazz. Nella sede dell’ex Monastero di Santo Stefano, dove operano oltre 40 docenti specializzati, sono presenti anche due sale prove per band. E’ possibile prenotare una lezione di prova.