Al via la stagione di prosa al Vaccaj. In scena letteratura, musica e risate

"(Sor)ridi che ti passa" è il titolo della stagione di prosa 2024/2025 del teatro Vaccaj di Tolentino. Fil rouge sarà infatti il sorriso. "A Chistmas Carol – il musical" con residenza di allestimento, "Tuttorial" con gli Oblivion, "Number 23" con Federico Buffa, Il Doppiatore Marchigiano, sono solo alcuni gli appuntamenti in cartellone, dal 30 ottobre al 4 aprile. Il programma è stato presentato ieri in conferenza dal sindaco Mauro Sclavi con la vicesindaco Alessia Pupo, Raimondo Arcolai di Amat, Ada Borgiani, Michele Renzullo e Sara Maccari (per Compagnia della Rancia). In abbonamento "A Christmas Carol", dal 30 novembre al primo dicembre, che vedrà come protagonista Roberto Ciufoli, "Storia di un corpo" il 16 gennaio con Giuseppe Cederna, "Le gratitudini" (residenza di allestimento) il 9 febbraio, "Fino alle stelle!" (foto), il 20 marzo e "Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità" il 4 aprile. Fuori abbonamento il 30 ottobre Manuel Mercuri nel musical "80 voglia di… 80", il 16 novembre "Una lunga attesa", il 6 dicembre il giornalista sportivo e story-teller Federico Buffa in "Number 23" vita e splendori di Michael Jordan, 10 e 11 gennaio Il Doppiatore Marchigiano e il 25 gennaio "Ardiente Paciencia - La mia vita con Pablo Neruda" uno spettacolo teatrale ispirato all’autobiografia di Matilde Urrutia, terza moglie del poeta cileno. Debutta la nuova rassegna "Teatro per passione", dedicata al teatro amatoriale che vedrà protagoniste quattro compagnie locali. Il 9 novembre l’associazione culturale Progetto Musical porta in scena "La Locandiera", spassoso adattamento in dialetto fermano-maceratese della Locandiera di Goldoni. Il 15 febbraio va in scena "Dream", rielaborazione di "Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare, scritta e diretta da Genny Ceresani insieme all’associazione Libera…Mente col circolo Tullio Colsalvatico. Il primo marzo Teatro Instabile Città di Recanati con "Famme sparì a mi moje"; il 28 marzo sarà la volta della compagnia tolentinate Le mezze facce con "D. O. C. Avanti il prossimo" (rielaborazione del testo Toc Toc dell’autore francese Laurent Baffie). Immancabile la rassegna per ragazzi, "A teatro, bambini!" organizzata da Compagnia della Rancia/RanciaVerdeBlu, con cinque appuntamenti pomeridiani (la domenica) e matinée per gli istituti scolastici. Si parte il 19 gennaio con "Il bambino e la formica", il 2 febbraio "Peter Pan", il 23 febbraio "I lupi sono cattivi solo nelle favole", il 16 marzo "Cenerentola" e il 30 marzo "Il Gruffalò" in esclusiva regionale. "Una stagione ricca e variegata che attesta l’importanza del Vaccaj e del teatro nella vita culturale e sociale della città. Una stagione improntata al sorriso e alla musica, con appuntamenti in grado di attrarre il gradimento dei giovani". Prosegue l’iniziativa che vede gli studenti dell’IIS Filelfo protagonisti del progetto "Voci dal Teatro". Informazioni su abbonamenti e biglietti su www.teatrovaccaj.it.