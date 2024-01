Al via le iscrizioni alle due scuole d’infanzia cittadine

Da ieri sono state aperte le iscrizioni per le due scuole dell’infanzia presenti in città, e cioè quella all’istituto comprensivo Leopardi di Potenza Picena e l’altra nell’istituto comprensivo Sanzio a Porto Potenza Picena. In entrambi i casi, sarà possibile fare domanda fino al 10 febbraio. "Le domande dovranno essere presentate in formato cartaceo – si legge nella circolare dell’istituto Leopardi -, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della scuola o compilate direttamente a scuola. Potranno essere consegnate in quei giorni alle insegnanti referenti: dalle 11 alle 12, o dalle 14 alle 15". Mentre per l’istituto Sanzio, "i genitori possono accedere al sistema delle iscrizioni online disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione, all’interno della piattaforma unica, sezione ‘Orientamento’. Per il periodo delle iscrizioni l’ufficio della segreteria, in viale Piemonte 19, garantirà assistenza alle famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento, telefonando al numero 0733688197 o via mail all’indirizzo mcic813001@istruzione.it".