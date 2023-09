Al via le iscrizioni per il torneo dedicato al piccolo Nicola

Sono aperte le iscrizioni per il torneo di calcio a 5 "Noi con Nicola", in memoria di Nicola Scisciani (nella foto), il 12enne di Tolentino morto in un incidente stradale il 19 settembre 2021. Sabato prossimo, il 23 settembre, all’oratorio Don Bosco, alle 15, si svolgerà il torneo; le iscrizioni, aperte a ragazzi dal 2008 al 2011, si chiuderanno giovedì. "L’iniziativa è stata pensata per rimanere con Nicola e ricordarlo con quello che amava fare, ovvero giocare e fare festa", spiegano i promotori. È possibile prenotarsi al 335.7018805 o al 328.6175187, con la squadra già fatta o singolarmente (per chi non dovesse avere una squadra, sarà inserito dall’organizzazione). Dj Palli allieterà il pomeriggio con la musica, si potrà anche cenare insieme con le piadine (cena su prenotazione 351.6371319). Il torneo è organizzato dall’associazione Noi Tolentino-oratorio Don Bosco. Nicola era amato e benvoluto dai coetanei e dall’intera comunità tolentinate.