Al via le riprese in città del film "In-finiti"

di Antonio Tubaldi

Oggi e domani è tempo di riprese, a Recanati, del film "In-finiti" del regista Christian de Matteis per la produzione di Michele Calì. I luoghi scelti sono gli interni del museo civico di Villa Colloredo Mels, il chiostro di Sant’Agostino, piazza Leopardi e naturalmente il Colle dell’Infinito dove i due giovani protagonisti, interpretati da Francesca Loy e Federico Le Pera, s’incontrano per la prima volta. Ieri pomeriggio, nell’aula magna del Comune, erano presenti tutti: attori, regista, produttore e le comparse scelte fra le centinaia di partecipanti alla selezione del casting. De Matteis, responsabile artistico del film, ha ricordato che la sua storia con Recanati risale a molti anni fa dove "ci ho passato molto tempo durante l’infanzia". Il film è una strana storia d’amore dove Recanati fa da cornice per il primo incontro dei due protagonisti, in un contesto tutto leopardiano. "La protagonista – aggiunge de Matteis – arriva a Recanati per finire la sua tesi su Leopardi e incontra il ragazzo del quale s’innamorerà. Il titolo è ambivalente e indica che la storia sarà anche a doppia facciata e starà allo spettatore coglierla. Ringrazio la città: quest’anno festeggio 30 anni di carriera e l’accoglienza che ho avuto in questo posto è stata incredibile, una disponibilità entusiasmante". Ci sarà anche un ruolo da professore di lettere per Paolo Magagnini, l’attore recanatese noto in città. Le comparse del territorio saranno anche Nico Sgolastra e Alessia Provenziani di Recanati, Nicola Cardinali di Treia e Niccolò Bivoni di Civitanova. "Il film ci è piaciuto già dal titolo – confessa il sindaco Antonio Bravi – e abbiamo capito che si trattava di un progetto serio, che avrebbe coinvolto parte della città per le riprese e per questo ci siamo messi subito a disposizione anche perché a Recanati il cinema ha sempre avuto un ruolo importante, basta pensare al premio Ludovico Alessandrini per il cinema di poesia". È la Rita Soccio, assessore alla cultura, a ricordare che "la vincitrice dell’edizione 2022 del premio è stata Alice Rohrwacher il cui ultimo lavoro è stato candidato all’Oscar. Questa è una grande occasione per la promozione turistica della città e speriamo che possa essere l’inizio di altre collaborazioni cinematografiche". Il grazie alla città arriva infine dal produttore Michele Calì: "Sono convinto che questo sarà un ottimo film. Amo Recanati perché da bambino amavo Leopardi, le sue erano le uniche poesie che riuscivo a ricordare a memoria. Grazie all’amministrazione per averci accolto, grazie alla città di Recanati".