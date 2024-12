Al via oggi un dicembre da favola

Musica, spettacoli e laboratori nel "Dicembre a Montecosaro". Oggi in centro spettacoli, mercatini, food e drink dalle 10. Sabato il momento conclusivo della rassegna "Mount Echò", protagonista il chitarrista e compositore Paolo Spaccamonti con "Nel torbido" al teatro delle Logge alle 21.30. Sempre sabato, il Cineteatro Moderno ospiterà "Una casa di pazzi" (21.30). Domenica il centro si trasformerà nel Paese di Babbo Natale, con i presepi artigianali nelle grotte del palazzo comunale. Martedì 10 sarà dedicato alla letteratura con Viola Ardone, autrice del libro "Grande meraviglia". Domenica 15 spazio ai piccoli: laboratori dalle 14.30 nella casetta di legno in via Tiziano. Venerdì 20 "Mistero Aperto", reading poetico di Laura Cingolani e Mauro Barbetti alle 19 allo Spazio Giovani; e alle 21.30 Ginevra Di Marco in concerto a teatro. Sabato in scena "La mascella", con Egidia Bruno e la regia di Enzo Jannacci, e San Lorenzo ospiterà il concerto della Corale S. Cecilia. Il 26 tombola alle 21 in teatro.