Al via sabato la mostra su Tullio Crali

Dopo il rinvio di ottobre, sarà inaugurata sabato alle 18 alla pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta la mostra "Tullio Crali. Futur Sport", una selezione di opere dagli anni ’30 agli anni ’60, che hanno per soggetto delle discipline sportive enunciate in termini futuristi.

La pinacoteca civica Moretti ha dedicato una sala a questo artista, conosciuto e apprezzato non solo in Europa, e grazie alla felice collaborazione con la famiglia Crali il museo ogni anno rinnova l’esposizione con una mostra a tema. "Negli ultimi anni è stato ampiamente riconosciuto anche a livello internazionale il ruolo di primo piano del Futurismo nel contesto europeo, un’Avanguardia che ha avuto una diffusione straordinaria e che ha coinvolto non solo l’arte, ma anche la moda, la letteratura, la cucina, il cinema, la musica e lo sport – ha spiegato la curatrice della mostra e direttore della pinacoteca civica Enrica Bruni –. Questa mostra sarà corredata da lectio sul tema e visite guidate, così da favorire un approccio utile sia per i conoscitori che per il grande pubblico". "Dopo la mostra estiva dedicata all’arte cinese, che ha avuto un’altissima partecipazione – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – la nostra amministrazione prosegue la sua offerta culturale presentando occasioni di alto profilo". "L’Azienda Teatri è organizzatrice di questo appuntamento che rientra nel progetto annuale di eventi specifici proposti dalla Pinacoteca" ha continuato la presidentessa Maria Luce Centioni.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a info@pinacotecamoretti.it.