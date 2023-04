Al ’Villaggio digitale’ presentazione di libri caccia al tesoro e giochi

Giornata conclusiva, oggi, per l’edizione 2022-2023 di ’Villaggio digitale’ a Tolentino. Il progetto è stato portato avanti dal Garante per i diritti della persona, il Co.re.com e l’istituto capofila Ite Gentili di Macerata. Hanno aderito entrambi gli istituti comprensivi di Tolentino, Lucatelli e Don Bosco. Questo il programma di oggi: alle 16, al giardino esterno del Don Bosco, presentazione del libro "La mia Amica Guty" con laboratorio di disegno (6-11 anni); alle 17 presentazione del libro "Le Marche con i bambini"; dalle 15 caccia al tesoro e dalle 16 giochi da tavolo e di ruolo per ragazzi e adulti. Alle 21, il teatro Vaccaj, ospiterà "Pierino e i lupi della rete" (Lucatelli – classe I D), "Che Odissea nel web" (Don Bosco – Classi II e I A), per la regia di Francesco Facciolli. A seguire, premiazione delle classi e consegna al sindaco della targa "Villaggio digitale 2023". "Tolentino, alla sua prima prova come Villaggio digitale, si è dimostrata davvero attenta e coinvolta" ha detto Daniela Zepponi, vicepresidente di Red".