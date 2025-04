Al volante con un tasso alcolico cinque volte sopra al lecito

Controlli a tappeto per festività e ponti da parte dell’Arma a Tolentino. L’operazione si è concretizzata in una serie di verifiche nei luoghi considerati più sensibili, in esercizi pubblici, luoghi di aggregazione giovanile, con posti di controllo sulle principali arterie stradali. Durante i servizi, svolti dalle stazioni e dal Nucleo operativo e radiomobile, sono state denunciate due persone, sorprese alla guida in stato di ebbrezza con il conseguente ritiro della patente: un 65enne, residente in provincia di Roma, è stato trovato positivo all’esame dell’etilometro con un tasso di 1,5 grammi/litro, mentre un 38enne di origini kosovare è risultato con un tasso di 2,29 g/l, ben cinque volte superiore al limite consentito, che è 0,50. Sanzione amministrativa di 543 euro invece per un trentenne, fermato con un tasso di 0,77 g/l. Un kosovaro di 25 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, poiché al momento del controllo aveva un coltello a serramanico di 21 centimetri. Infine un 20enne residente a Treia è stato segnalato alla prefettura per uso personale di stupefacenti, perché trovato con 3,2 grammi di hashish. Il comandante della Compagnia di Tolentino, il maggiore Giulia Maggi, ha messo in campo sei pattuglie con 13 militari. Sono stati controllati 5 esercizi pubblici e 86 persone, di cui 22 stranieri e 14 gravati da precedenti di polizia.