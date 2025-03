Al volante ubriaca, 50enne nei guai

Al volante dell’auto con un tasso alcolico oltre tre volte superiore al limite consentito: nei guai una 50enne. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata, hanno denunciato una donna residente a Pollenza per guida in stato di ebbrezza alcolica. La donna fermata dai militari mentre era alla guida della sua auto, in località Casette Verdini, è stata sottoposta agli accertamenti con l’etilometro. È risultata positiva con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,88 g/l. La 50enne è stata, quindi, denunciata all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, con ritiro immediato della patente di guida per la successiva sospensione. La sua automobile, come da prassi, è stata affidata ad una persona di fiducia.

c. m.