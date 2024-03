Al volante ubriachi e senza patente: raffica di multe dei carabinieri

Un uomo beccato ancora al volante senza aver preso la patente, un ragazzo finito contro le fioriere per aver guidato ubriaco e drogato, e uno fuggito dopo aver avuto un incidente. Tre persone nei giorni scorsi sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Tolentino. I militari dell’Aliquota radiomobile, l’altra notte a Tolentino, hanno fermato un 30enne originario della Colombia, trovato al volante sebbene non avesse mai preso la patente. Tra l’altro, non era la prima volta che veniva sanzionato per questa violazione. È stato dunque denunciato, e la sua auto è stata sequestrata in vista della confisca. I carabinieri della Stazione di Urbisaglia hanno invece denunciato un 20enne residente nel Fermano, per un incidente avvenuto a Sarnano. Il ragazzo, di notte, era andato a sbattere contro le fioriere in cemento vicino alla piazza. Era stato portato in ospedale, e dalle analisi era emerso che si era messo alla guida dopo aver bevuto e assunto cannabinoidi. Il giovane, con un tasso alcolemico piuttosto elevato, di 2,80 grammi per litro, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacenti, con in aggiunta le aggravanti per il fatto di essere neopatentato e di aver causato un incidente in stato di ebbrezza e in orario notturno. Sempre alla fine di febbraio i militari della Stazione di Urbisaglia erano intervenuti per un incidente avvenuto lungo la provinciale 77 all’altezza della zona industriale di Tolentino, trovando solo un’auto con a bordo una donna. Due auto, provenienti da direzioni di marcia opposte, si erano urtate sulla fiancata sinistra. Lo specchietto dell’auto della donna aveva mandato in frantumi il finestrino, e i numerosi frammenti di vetro erano finiti sul viso della conducente. I carabinieri hanno identigicato il conducente dell’altro, mezzo, che dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga dal luogo del sinistro.