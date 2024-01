Al volante ubriaco: condannato 49enne

Sorpreso dalla Polstrada al volante ubriaco, aveva pensato di evitare le conseguenze non facendo l’alcol test. E invece ha finito per prendere una condanna a otto mesi. L’episodio ha visto protagonista un imprenditore 49enne, Marco Belladama, di Monte Urano. La sera del 9 febbraio 2020, l’uomo era alla guida di una Audi A6 a Civitanova, quando era incappato in una pattuglia della Polstrada. Gli agenti gli avevano chiesto patente e libretto, come da prassi, ma si erano accorti subito che il conducente non era nelle condizioni di guida ottimali, cioè quanto meno sobrio: l’alito e il modo di parlare tradivano qualche brindisi di troppo.

Così avevano suggerito l’opportunità di un controllo con etilometro, per verificare se le loro impressioni fossero corrette. Belladama però non si era mostrato disponibile sotto questo profilo, e aveva proprio rifiutato di sottoporti all’accertamento sull’assunzione di alcolici. Così però per lui era scattata la denuncia per questo specifico comportamento. Ieri mattina per lui, difeso dall’avvocato Tiziano Luzi, si è chiuso il processo in tribunale a Macerata. Come chiesto dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, l’imputato è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 2.500 euro di multa. Il tribunale ha disposto anche la trasmissione degli atti alla procura per valutare l’ipotesi di calunnia, in merito ad alcune dichiarazioni fatte da Belladama in aula sulla vicenda.