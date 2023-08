Alba di musica e danza sulla spiaggia "Viva la vida" in attesa di Ferragosto

di Giuliano Forani

Ammirare il sole che sorge, l’ondulare delle acque illuminate sul mare, il silenzio dell’alba e i suoi colori, il tutto accompagnato dal suono soave di un violino e dalle eleganti evoluzioni di una ballerina: è l’offerta della città alla vigilia di Ferragosto, messa in campo dal giovane violinista Valentino Alessandrini e dalla ballerina Giulia Alvear, arricchita da una mostra fotografica di "albe sul mare" allestita dal fotografo Paolo D’Angelo, ed allietata in apertura dai dj Fausto Villa & Riccardo Gessato, componenti del Duo "Citanò Ballemo". Lo spettacolo si chiama "Viva la vida" ed ha per teatro la spiaggia del Madeira, lungomare sud, main sponsor dell’iniziativa insieme alla Gioielleria Cartechini, Tappeti Ahmadi e Floricoltura D’Agostino.

Promotore dell’evento è Gianluca Crocetti, presidente della Commissione comunale Cultura, in collaborazione con Controcomunicazione, che qualche settimana fa aveva portato in città Vittorio Sgarbi. Sveglia all’alba, quindi, alla vigilia del Ferragosto. L’appuntamento, infatti, è per le 5 del mattino, ma per chi ama lo spettacolo del mare al sole dell’alba, il "silenzio" dello sciabordio delle acque, la musica e le grazie dell’arte coreutica, il sacrificio vale la pena. L’evento è stato presentato ieri al Madeira.

"Sarà un’offerta diversa e originale – è il commento del sindaco Fabrizio Ciarapica –, e di questo non posso non ringraziare Gianluca Crocetti, persona ricca di iniziative che hanno valore culturale e sono capaci di aggregare. Sono convinto che saranno in molti ad intervenire". Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere regionale Pierpaolo Borroni. "La Regione risponde sempre di sì alle proposte capaci di introdurre positive novità – dice –, sono fiero che in questa occasione sia Civitanova a promuoverla". Valentino Alessandrini è un professionista del violino che tiene concerti in tutta Italia e in molti Paesi d’Europa. "Il 14 agosto proporrò un programma molto vasto, che va dalla musica classica a quella di Ennio Moricone, alle colonne sonore e altro. Il violino è uno strumento che ben si sposa con l’ambiente e la natura, ed è capace di creare emozioni incredibili".