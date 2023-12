Alba movimentata all’Hotel House. Appartamenti al setaccio e sequestri

Un pakistano denunciato per spaccio perché trovato in un appartamento dove erano nascosti poco più di 50 grammi di hashish, e poi dei clandestini sorpresi a spasso per l’Hotel House che ora verranno espulsi dall’Italia. È il frutto dell’operazione "ad alto impatto", svolta ieri mattina nel palazzone multietnico di Porto Recanati, che ha visto sul campo un ingente numero di poliziotti, carabinieri e finanzieri. La task force è stata organizzata a seguito dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, in Prefettura a Macerata. Infatti, il 7 novembre aveva partecipato al tavolo anche il sottosegretario Emanuele Prisco, per conto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E in quel frangente, Prisco si era detto favorevole alla possibilità di nominare un commissario straordinario per risolvere i problemi dell’Hotel House, sul modello di Caivano. Ieri, durante i controlli iniziati all’alba, sono stati impegnati decine e decine di uomini della polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, insieme ai rinforzi dei reparti di fuori provincia. In breve, le forze dell’ordine hanno perquisito 14 appartamenti del maxi condominio. E all’interno di uno di questi, sono stati rinvenuti e sequestrati 53 grammi di hashish, già divisi in dosi. Non solo: è stato trovato pure un pakistano, poi denunciato per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Mentre altri due extracomunitari sono stati beccati con addosso piccole quantità di droga, ed è partita per entrambi la segnalazione in quanto assuntori. Come se non bastasse, sono stati rintracciati nel palazzone ben cinque soggetti extracomunitari che, però, erano irregolari sul territorio nazionale.

Alla fine, l’ufficio Immigrazione della Questura ha disposto che quattro di loro saranno accompagnati nei Centri per il rimpatrio, per farli tornare nei rispettivi paesi d’origine. In tutto, sono state identificate 335 persone e controllate 45 auto. "Il ripristino della legalità in quel luogo ha una ricaduta positiva per tutta Porto Recanati e per tutte le Marche – commenta la senatrice portorecanatese di FdI, Elena Leonardi –. Si inserisce nel solco di quel rispetto della legalità che è un elemento imprescindibile per Fratelli d’Italia. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta le forze dell’ordine per l’intervento e tutta la struttura governativa per l’interessamento alla problematica dell’Hotel House".