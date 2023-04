Alberghi pieni per il ponte "Pure l’estate andrà bene"

di Lorenzo Monachesi

"Albergo pieno per il ponte del 25 Aprile". Non può che essere soddisfatto Aldo Zeppilli della struttura "Le dimore del Centrale", ex Rosa. "La prospettiva è molto positiva anche per l’estate", aggiunge Arianna Scheggia dell’Hotel Lauri e della residenza centrale Palazzo Cortesi. In fondo non c’è da stupirsi nemmeno tanto se la regione Marche è stata l’unica destinazione italiana inserita fra i luoghi da non perdere nella classifica "Top Regions – Best in Travel" per il 2020 dalla Lonely Planet, la guida turistica più famosa al mondo. Certo, poi c’è stato il Covid che è passato come un uragano cancellando in un colpo le numerose opportunità turistiche, ma quel seme non è andato completamente perso. "Adesso – osserva Scheggia – c’è desiderio di viaggiare e la gente viene a scoprire le Marche indicata dalla guida Lonely Planet come la regione da visitare nel 2020. Durante la pandemia è stato il momento del turismo di prossimità e gli italiani hanno visto quanto sia bella questa parte d’Italia. Ecco, forse durante l’emergenza si è scoperto il fascino di questi posti". "Per giugno – aggiunge Zeppilli – ho già diverse prenotazioni per i concerti e per altre iniziative". A giugno Macerata sarà caratterizzata da Musicultura che proporrà le serate finali (venerdì 23 e sabato 24 giugno) e una serie di appuntamenti pomeridiani durante la settimana. E nei giorni successivi ci saranno tre concerti da non perdere allo Sferisterio: la band americana The Lumineers il 27; il giorno dopo i Simply Red saliranno sul palco dell’Arena e il 29 le luci si accenderanno per i Deep Purple. E poi ci sarà anche la stagione lirica e successivamente ci saranno altri big della musica allo Sferisterio. "Arrivano prenotazioni per l’opera – dice Scheggia – e per pernottare una notte dopo avere seguito un concerto". Insomma, ci sono buone prospettive. "Sto constatando – aggiunge – che ci sono richieste provenienti da gruppi e da agenzie, mentre l’anno scorso venivano chieste camere singole per una notte. Per questo weekend ci sono prenotazioni last minute, ieri abbiamo avuto un gruppo e altre persone che rimarranno più giorni".