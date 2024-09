Alberghiero Varnelli,. Marcantonelli è la nuova preside

Con l’avvenuto passaggio delle consegne, Annamaria Marcantonelli (nella foto) ha assunto l’incarico di dirigente dell’alberghiero Varnelli di Cingoli, subentrando ad Antonella Canova, dopo aver concluso la dirigenza del liceo Leopardi di Recanati. Marcantonelli, a cui sono riconosciute esperienza e competenza, con slancio e determinazione s’impegnerà per valorizzare ulteriormente le peculiarità dell’istituto cingolano. Canova ha diretto il Varnelli per quattro anni, propiziando il percorso di crescita dell’istituto (che ha ottenuto attestazioni e premi in concorsi e manifestazioni enogastronomiche) incrementando le collaborazioni con università e mondo del lavoro. Ora Canova guiderà l’Itis Garibaldi Pannaggi Bramante di Macerata. Di Marcantonelli si ricorda la fervorosa operatività profusa a Cingoli da dirigente del liceo linguistico e delle scienze umane.

Gianfiippo Centanni