"Alberi abbattuti, un esposto ai forestali"

"In viale dei Pini sono stati abbattuti venti alberi pluridecennali che, secondo la giunta, erano malati e a loro posto saranno piantati degli oleandri. Ma così è stato snaturato questo luogo, avviando un progetto senza consultare né il comitato di quartiere né gli abitanti del posto. Sono arrabbiato e presenterò un esposto ai carabinieri forestali". È la protesta dell’ex assessore alla sicurezza Carlo Sirocchi, 63 anni e ufficiale in congedo dell’esercito, che abita lungo viale dei Pini a Porto Recanati. Le sue parole arrivano dopo che il Comune ha abbattuto una quindicina di cipressi e cinque pini, che erano situati lungo quella strada e che le davano anche il nome. Come già annunciato nelle scorse settimane, la giunta li sostituirà mettendo a dimora degli oleandri e degli alberi di Giuda. Ma la decisione non è andata giù a Sirocchi, come ad altri cittadini della zona.

"Capisco che quegli arbusti potevano essere vecchi o malati, ma prima di procedere alla rimozione si poteva cercare di curarli o di potarli, cosa mai fatta – afferma l’ex assessore –. E soprattutto si perde l’originalità di quel viale, storicamente pieno di pini e cipressi. Ho contattato il comitato di quartiere Montarice, che non sapeva nulla dell’abbattimento degli alberi. Da un’amministrazione mi sarei aspettato un progetto aperto alla cittadinanza, coinvolgendo sia il comitato di quartiere che i residenti della zona, dato che siamo noi i primi a farne le spese. Purtroppo è stata tolta una grossa fetta di verde e parliamo di alberi ad alto fusto, tra l’altro pluridecennali".

Sirocchi ha poi diverse riserve sulle questione e non intende passarci sopra. "Chiedo di vedere tutte le certificazioni, perché non si possono fare certe cose a cuor leggero con l’intenzione mettere delle piante di ben altro tipo – riprende –. Nei prossimi giorni andrò dai carabinieri forestali di Recanati e depositerò un esposto sulla vicenda. Ricordo che quando, anni fai, fui assessore, decisi di svolgere in prima persona, assieme a dei volontari, alcuni lavori gratuiti per togliere sterpaglie e cespugli nella pineta Volpini, visto che in mezzo a quei rami c’erano delle prostitute che si appartavano con i clienti. Infatti trovammo le coperte e i materassi usati da quelle donne. Qualcuno mandò sul posto i carabinieri forestali a controllare, che all’epoca non ebbero nulla da ridire sulla bontà del nostro intervento. E mi pare assurdo – conclude Sirocchi – che oggi nessuno dica niente su viale dei Pini".

Giorgio Giannaccini