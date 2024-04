Alberi caduti sui cavi del telefono

Alberi caduti sui fili e sui pali della linea telefonica. La segnalazione arriva da un lettore, che ha scattato alcune foto per documentare la situazione nel territorio di Fiuminata, lungo la strada verso Pioraco, poco prima del ponte della frazione San Cassiano. Il lettore evidenza come nel caso in cui i cavi dovessero essere danneggiati, i telefoni fissi del paese sarebbero fuori uso, con tutte le conseguenze del caso, specie nel momento in cui si dovessero chiamare i soccorsi in situazioni d’emergenza. La speranza è che si possa intervenire per mettere tutto in sicurezza.