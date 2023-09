Alberi da abbattere, saranno ripiantati

Quattro tigli saranno abbattuti, a Caldarola. Ma altrettanti alberi saranno ripiantati. A dare l’annuncio ai concittadini e l’amministrazione comunale. "In ottemperanza all’autorizzazione rilasciata dall’unione montana dei Monti Azzurri l’8 settembre si procederà all’abbattimento, in viale Umberto I, di quattro alberi di tiglio (Tilia Platyphyllos) – è scritto nell’avviso –. Vista l’effettiva pericolosità degli esemplari, in virtù della scarsa resistenza meccanica dei tronchi e delle branche principali, completamente secche. Tale misura si rende necessaria per garantire la sicurezza pubblica, in considerazione che gli alberi in questione sono irrimediabilmente danneggiati da funghi parassiti e aventi ricorrenti cavità sui fusti, insieme ad uno scarso o assente volume fogliare. Come misura di compensazione è prevista la piantumazione di quattro alberi (appartenenti alla specie latifoglie protette), al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo".