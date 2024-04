Alberi dedicati ai nati nel 2023

Molte famiglie, accettando l’invito dell’Amministrazione comunale, hanno partecipato ieri alla piantumazione di alcuni alberi dedicati ai bambini e alle bambine nate nell’anno 2023. La cerimonia è stata organizzata nell’area verde di recente costituzione all’incrocio tra via Mattei e viale Cassarà. Protagonisti assoluti della mattinata - resa ancora più piacevole dalle alte temperature della giornata più che primaverile - sono stati tanti papà e mamme che hanno piantato alberi di specie autoctone che cresceranno insieme ai loro figli. "Un gesto simbolico - come hanno sottolineato l’assessore alle Politiche sociale Elena Lucaroni e i consiglieri delegati Fabio Montemarani e Antonio Trombetta - ma significativo. Difatti, grazie alla piantumazione di alberi che cresceranno al pari dei nostri nuovi cittadini, abbiamo voluto mettere in evidenza l’importanza dell’albero, simbolo di vita, crescita e rinascita, il quale oggi diventa il legame tangibile tra le generazioni presenti e quelle future. È un’impronta verde che lasciamo nella nostra città, un segno tangibile del nostro impegno verso la sostenibilità ambientale e la cura del territorio. A dimora solo piante autoctone". La giornata è stato organizzata grazie a Ufficio Servizi sociali e ufficio Ambiente.

m. g.