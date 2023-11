Alberi e tettoie: raffica di interventi

Vigili del fuoco in azione dalle prime ore del mattino, ieri in tutta la provincia, per il forte vento. Alberi caduti sulle strade, rami e infissi pericolanti, tettoie divelte. Intorno alle 17 era già stata effettuata una cinquantina di interventi nel Maceratese, e altrettanti erano in coda. A Tolentino i pompieri, insieme agli operai comunali, sono intervenuti sulla facciata della Basilica di San Nicola per mettere in sicurezza la croce sull’apice del portale della chiesa, che minacciava di cadere e staccarsi a seguito delle raffiche violente. "Nei prossimi giorni, non appena la situazione sarà tornata alla normalità, si interverrà con l’autoscala per un intervento risolutivo", spiega l’ente. Disagi sia nelle contrade che nel centro abitato; in particolare in via Foro Boario, via Forlanini, contrada Rofanello, contrada San Giuseppe, viale Matteotti (dove la recinzione di un cantiere era stata divelta dal vento). In via Ozeri sono state rimosse alcune tavole di legno cadute da un cantiere, mentre in viale Buozzi è stato messo in sicurezza il semaforo e in via Sacharov è stata sistemata la segnaletica. Una grande piante è precipitata in via Murat, vicino al Torrione. Vigili del fuoco, ufficio tecnico e agenti della Polizia locale sono intervenuti anche nel cantiere dell’ex Hotel 77 e in contrada Santa Croce. Tanti i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti finiti in mezzo alla strada. Coinvolte anche le ditte incaricate dei lavori nei cantieri della ricostruzione post terremoto. Nel pomeriggio inoltre sono andate a fuoco alcune sterpaglie in contrada Rotondo.