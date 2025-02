Alberi in bilico sulle case. Ora il Comune corre ai ripari

"In via Roma un pino sarà abbattuto e gli altri due saranno potati". L’assessore Paolo Renna fa il punto della situazione dopo le lamentele dei residenti, perché quelle piante creano preoccupazioni e, addirittura, una sta per entrare negli appartamenti del civico 168 ed è quella per cui sarà richiesto il permesso di abbattimento. "La situazione – spiega l’assessore – è stata valutata attentamente e non ci sono alternative. L’ufficio sta preparando la documentazione necessaria da inviare alla Forestale illustrando nel dettaglio le sue valutazioni. Si tratta di piante tutelate e obbligatoriamente ci si deve interfacciare con la Forestale per avere i relativi permessi e il via libera".

Il caso era stato segnalato tempo fa all’amministrazione comunale e ieri è stato fatto l’ennesimo sopralluogo che ha consigliato di imboccare questa strada: cioè l’abbattimento di una pianta e di potare le altre due. "Con l’ufficio ambiente – spiega Renna – stiamo monitorando la situazione perché in città ci sono circa cento casi come quello di via Roma". Nei mesi scorsi in via Indipendenza un pino è caduto sull’auto parcheggiata riproponendo la necessità di rivedere la situazione caso per caso. "In quella via – ricorda – abbiamo tolto le piante pericolanti sostituendole con dei peri, un tipo di albero più facilmente gestibile". Per le piante protette c’è un iter abbastanza lungo e codificato. "In quei casi – spiega – sia l’ente pubblico sia il privato devono dimostrare la pericolosità della situazione per chiederne l’abbattimento e non è nemmeno possibile procedere a una potatura aggressiva".

Presto ci saranno due realtà boschive in città. "Ci siamo aggiudicati un bando regionale – spiega l’assessore Renna – ed entro breve saranno appaltati i lavori per creare da zero un bosco urbano a Rotacupa di 5 ettari e uno al Sasso d’Italia di 2 ettari dove saranno piantati circa settemila alberi, praticamente un migliaio a ettaro. L’idea è di iniziare presto l’intervento perché la popolazione possa godere del nuovo polmone verde entro l’estate".