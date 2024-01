Alberi pericolanti, cambia la viabilità

Disposta da ieri e sino alla fine dei lavori la chiusura, per fasce orarie disciplinate dalla ditta appaltatrice dei lavori, del tratto di strada che va dall’Edicola Sacra di C. da Fratte di Montefano fino al Civico 10 della medesima Contrada. Le modifiche alla viabilità sono necessarie per permettere le operazioni di potatura e abbattimento di alberatura pericolante.

Inoltre, il responsabile del settore ha disposto anche temporaneamente il divieto generale di transito pedonale

nel tratto interessato dalle operazioni.

Il provvedimento si è reso necessario dal fatto che non era possibile altra soluzione tecnica alternativa di minore impatto

sulla viabilità visti gli esigui spazi a disposizione.