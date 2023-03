"Alberi protetti, la potatura non è fatta secondo la legge" La ditta rischia di essere multata

Una ventina di alberi protetti sono stati tagliati a capitozzo, tra il parco Euro 2 e piazza del Borgo a Porto Recanati, malgrado questo non sia consentito dalla legge. E’ quanto emerso, venerdì mattina, a seguito del sopralluogo svolto in città dai carabinieri forestali della caserma di Recanati. Perciò sembra ormai certo che arriveranno svariate contravvenzioni (a dir poco salate) nei confronti della ditta, la quale era stata incaricata dal Comune di effettuare l’intervento di manutenzione del verde. A chiamarli è stato proprio l’ente comunale, dopo che nei giorni scorsi c’era stata un’assemblea pubblica molto accesa tra l’amministrazione e i residenti del quartiere Europa. Malgrado il sindaco Andrea Michelini aveva parlato di un incontro "dai toni cordiali e costruttivi", non era proprio andata così. In quell’occasione diversi cittadini si era lamentati aspramente per i lavori di potatura che di recente sono stati fatti nella zona. Per questo motivo i forestali hanno passato al setaccio il quartiere Europa, controllando tutti i tagli presenti sugli arbusti. E’ presto venuto fuori che circa 20 alberi, tra lecci e pini d’Aleppo, sono stati effettivamente potati a capitozzo, nonostante tale intervento sia vietato dalla normativa, perché sono arbusti di specie protetta. Motivo per il quale i militari si sono fatti consegnare dall’ufficio tecnico tutta la documentazione dei lavori compiuti dalla ditta specializzata, e ora procederanno con ulteriori approfondimenti sulla vicenda. E’ probabile che arriveranno diverse sanzioni amministrative, nei confronti di chi ha effettuato l’intervento di manutenzione del verde. C’è da ricordare che la legge prevede una sanzione, che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500, in caso di grave menomazione che comporta l’abbattimento per ogni albero protetto. Mentre se viene effettuato un taglio a capitozzo, su arbusti come lecci e pini d’Aleppo, la multa si aggira dai 133 ai 300 euro.

Giorgio Giannaccini