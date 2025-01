"Alberi, strade e decoro: stiamo lavorando"

"La manutenzione delle strade, negli anni scorsi, è stata trascurata. Il parco mezzi non era mai stato rinnovato. Abbiamo un territorio vasto, che negli ultimi tempi è stato interessato da ondate di maltempo straordinarie. L’argomento è stato quindi strumentalizzato dalla minoranza, ripensando anche al fatto che tra loro ci sono persone che hanno governato per dieci anni lasciandoci in eredità le situazioni di incuria e degrado". È stata la premessa del sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, alla conferenza di ieri, a cui erano presenti anche il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, la vicesindaco Alessia Pupo, l’assessore al bilancio Diego Aloisi e i consiglieri Fabio Montemarani e Fabio Borgiani.

In settimana manutenzioni, decoro urbano, situazione delle strade e del verde erano finite sotto la lente dei consiglieri di opposizione Silvia Luconi, Francesco Colosi, Silvia Tatò e Monia Prioretti, Antonio Trombetta (gruppo misto) e dell’ex assessore Giovanni Gabrielli. "Più che una replica a loro – ha proseguito il sindaco – vogliamo far conoscere ai cittadini quanto fatto e cosa c’è in cantiere. Domani partiranno le potature degli alberi in alcuni viali, che non si facevano da anni; saranno interessare via Filzi, Foro Boario, viale XXX Giugno, viale Buozzi. Domani daremo avvio anche ai lavori alle tubature e al fosso di contrada San Martino, dove abbiamo già effettuato interventi di messa in sicurezza".

In risposta anche al consigliere Trombetta (prima in maggioranza), Sclavi ha ricordato che è già stato fatto uno screening degli alberi su vie e parchi, con l’unione montana; il 23 ottobre c’è stata un’ispezione tecnica e, in base alla relazione, dovranno essere abbattute 27 piante ritenute pericolose.

"Ai fini del decoro urbano abbiamo stanziato circa 15mila euro per l’acquisto di 150 cestini da installare in tutto il territorio comunale – ha aggiunto -. Per contrada Asinina (dove è previsto anche l’abbattimento di alcune piante secche da parte dei privati) abbiamo stanziato 40mila euro per rifare cunette e caditoie. La strada Asinina-San Giovanni va sistemata, così come pure Sant’Angelo, Salcito, Rofanello, Sant’Andrea vecchio, ammalorate da tempo. Per fare la manutenzione ordinaria delle strade di campagna in house abbiamo comprato un mezzo apposito (6mila euro) e proseguiremo poi con l’acquisto di altri macchinari".

Sclavi ha poi ufficializzato che bisognerà fare dei "ritocchi" sulla pista ciclabile dei Pianibianchi, realizzata da poco. Continuano i lavori per la sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica. Prevista la sistemazione di due muretti, per una spesa complessiva di 100mila euro: in viale Benadduci, a lato del campo, e davanti alla scuola Lucatelli. La manutenzione del verde è stata affidata a tre ditte. "Si sta vagliando la possibilità di affidare la potatura degli alberi sulle strade rurali alle imprese di Coldiretti", chiude.

Lucia Gentili