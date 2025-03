Alberi tagliati senza permesso. Il Comune annulla tre multe

Ci sono voluti sei anni prima di fare chiarezza sulle sanzioni per l’abbattimento di alcuni alberi. Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale di Recanati, infatti, con un’ordinanza, ha disposto la revoca di tre sue precedenti ordinanze a carico di cittadini e aziende varie, rei di aver abbattuto o capitozzato alberi di specie protette senza le autorizzazioni. La storia è curiosa. I carabinieri forestali accertano nel novembre 2018 tre violazioni e inviano gli atti all’amministrazione per le sanzioni previste. All’epoca, i trasgressori avevano tentato di contestare la multa presentando una memoria. Tuttavia, le giustificazioni non erano state accolte dai carabinieri forestali, che avevano confermato la violazione. Nonostante ciò, le pratiche si arenano nel marzo 2019, finendo dimenticate in qualche cassetto del Comunale; riemergono solo a dicembre 2024 durante le pulizie di fine anno. Il risultato? Una richiesta di pagamento che, per i diretti interessati e le aziende, era arrivata come un’amara sorpresa a cui hanno deciso di ribellarsi. Hanno presentato ricorso al giudice di pace di Macerata, ma il dirigente dell’ufficio tecnico, appellandosi al principio dell’autotutela, ha deciso di revocare le tre ordinanze e di annullare le sanzioni, prima della sentenza.