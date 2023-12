Albero di Natale con fiocchi rossi per non dimenticare le violenze

L’accensione delle luminarie nel centro, ma anche un albero di Natale con 105 fiocchi rossi per omaggiare le donne uccise in Italia, nel 2023. E’ stata questa la cerimonia svolta ieri pomeriggio, davanti al municipio di Porto Recanati. Erano presenti l’amministrazione comunale (con in testa il sindaco Andrea Michelini), i volontari del gruppo locale di Protezione civile e la banda cittadina "Giuseppe Verdi", che ha suonato dei brani natalizi.

"E’ finalmente tornato un abete vero qui, davanti a Palazzo Volpini, grazie al Comune di Ussita che ce lo ha donato – ha esordito il sindaco Michelini -. Oltre a ciò, è stato decorato con dei fiocchi rossi che hanno un forte significato". Allora è stata Fatou Sall, consigliera di maggioranza con delega alle Pari opportunità, a entrare nei particolari.

"Sono 105 fiocchi in onore di altrettante donne che non potranno festeggiare quest’anno il Natale – ha affermato Sall -. Lo abbiamo fatto per non dimenticarle. Bisogna appunto ricordare chi non c’è più, perché barbaramente uccisa".

Subito dopo, c’è stato l’augurio finale del primo cittadino. "Nei prossimi weekend la città sarà allietata da grandi iniziative per bambini – ha aggiunto Michelini -, così come si tornerà a festeggiare l’ultimo dell’anno tutti insieme, da comunità. Che sia un Natale pieno di pace e gioia, è questo il nostro augurio". Quindi il corteo ha proseguito il tragitto lungo corso Matteotti, arrivando poi in piazza Brancondi, dove si è festeggiato con vin brulè, dolci e panettoni.