Albero e luminarie: sarà Natale dal 2 dicembre

Delle luci color oro lungo corso Matteotti e poi degli angoli selfie nel centro. Ma ancora: mercatini a tema, artisti di strada e concerti, questo da dicembre fino all’Epifania. E’ in sintesi il cartellone delle iniziative per le festività di Natale, che ha organizzato l’amministrazione di Porto Recanati. A presentarlo è l’assessore al Commercio, Stefania Stimilli. "L’accensione dell’albero e di tutte le luminarie è stata fissata per il 2 dicembre (alle 17.30) davanti a Palazzo Volpini, e dopo si proseguirà con la banda in piazza Brancondi con cioccolato, panettone e vin brulè – afferma la Stimilli -. L’abete è stato donato da Ussita e sarà collocato dinnanzi al municipio, mentre su corso Matteotti e in via Galilei ci saranno delle luci calde, color oro. Inoltre, posizioneremo due angoli dove ogni visitatore potrà scattarsi un selfie: il primo all’ex scuola Diaz e un altro nella piazzetta a sud di corso Matteotti. E verrà abbellita pure piazza Brancondi, con decorazioni luminose a tema. Non solo: dal 3 dicembre al via ogni domenica il mercatino natalizio sul corso, ‘Mille idee per un dono’, che andrà dalle scuole Diaz all’incrocio con via Rossini. Sempre di domenica pomeriggio, andranno in scena degli spettacoli itineranti e di animazione nel centro". Allo stesso tempo, l’assessore Stimilli sottolinea un altro aspetto. "Tre le luci e le manifestazioni abbiamo speso di più rispetto all’anno scorso – osserva -, perché crediamo che così riusciremo a portare visitatori in città. L’8 dicembre avremo ‘El fugarò de la Madonna’, con due punti: all’altezza dello chalet Oasi e a largo Porto Giulio, dopo seguirà la degustazione di un sugo con panocchie. Per tutta la giornata del 16 dicembre, ci sarà il ‘Santa Claus Bus’ di fronte al Castello Svevo, dove i bambini saranno accolti da Babbo Natale. E il giorno successivo, alle 16, sarà allestita nel cortile Diaz ‘La fabbrica degli elfi’, con giochi e laboratori per bimbi. Il 29 dicembre, serata per i giovani, ovvero il dj set di Nicola Pigini in piazza Brancondi (dalle 22 alle 2). Però, nella stessa piazza, si festeggerà l’ultimo dell’anno a partire dalle 23, con animazione e musica. Il gran finale il 6 gennaio, alle 17.30, con la venuta della Befana al Castello Svevo, che giungerà sopra a dei trampoli".