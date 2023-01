Albero in via Moroncini, presto l’abbattimento per evitare pericoli

Ha ormai poche ore di vita il grosso Cipresso Arizonica che sorge all’interno del secondo piano dei giardini pubblici a Recanati. La pianta si presenta invecchiata e la sua grossa e folta chioma, si affaccia pericolosamente su via Moroncini parallela alla centrale via Calcagni e incombe minacciosa su diverse abitazioni della zona, mentre il suo fusto è a ridosso di un muretto di recinzione. I tecnici comunali hanno verificato che l’apparato radicale sta cedendo tanto che il grosso fusto non è più in asse e si è storto proprio verso la strada e le abitazioni vicine. Purtroppo non c’è altra soluzione che il suo abbattimento. Per provvedere al taglio dell’albero – intervento previsto in settimana – sarà necessario chiudere la via alla circolazione.

ast. t.