Albero si schianta su tre auto. Intervengono i vigili del fuoco

Un albero si spezza e crolla sopra a tre auto che erano parcheggiate davanti a un condominio: lungo intervento da parte dei vigili del fuoco per liberare le vetture rimaste sotto. Per fortuna, in quel momento, nessuno stava passando.

L’allarme è scattato ieri poco dopo le 8 di mattina, in via D’Annunzio a San Marone, di fronte a un complesso condominiale a due passi dal commissariato di polizia. Improvvisamente il tronco di una grossa pianta, che si trova in un cortile privato, si è spezzato e uno dei suoi folti rami è caduto sopra a tre automobili che erano parcheggiate proprio davanti al condominio: una Volkswagen Passat, una Fiat Punto (interessata dal crollo della pianta nella parte anteriore) e una Citroen C3. Per fortuna appunto in quel momento non passava nessuno e non ci sono state persone rimaste coinvolte.

Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. Le operazioni di rimozione del grosso ramo sono state particolarmente complesse: i rami sono stati tagliati pezzo per pezzo, con la motosega, per evitare di danneggiare ancora di più le macchine sotto. L’intervento da parte dei pompieri è andato avanti per oltre due ore. L’area interessata, dopo essere stata messa in sicurezza, è stata transennata.

Chiara Marinelli