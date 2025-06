Albertino fa ballare la piazza: "Chi c’era con me al Dj Time?"

Ha fatto cantare e ballare una piazza traboccante di folla Albertino, colonna sonora della "Civitanova Tricolore - di verde, di bianco, di rosso", la tre giorni di appuntamenti promossi in occasione della Festa della Repubblica. Evento clou la serata di domenica, all’insegna della musica dance e del noto disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo, che ha fatto divertire i migliaia che si sono radunati in piazza XX Settembre, già caldi con i contributi degli altri artisti in consolle, Danny Losito Aka Dobledee e Nicola Torresi & Giulio Zega.

"Questa piazza mi è così cara" ha detto Albertino (nella foto di federico De Marco) chiedendo poi al pubblico "chi c’era quando abbiamo fatto qui il Dj Time?" L’evento è stato presentato da Daniela Gurini e aperto con i saluti del sindaco Fabrizio Ciarapica sul valore della Festa della Repubblica e con la presidentessa dei Teatri Maria Luce Centioni, che ha spiegato l’intento di Civitanova Tricolore: "Vuole connotare la celebrazione anche con momenti di gioia, perché è bello festeggiare con tanta musica e tutti insieme".

Ieri il cartellone degli eventi ha proposto l’appuntamento al Lido Cluana con Strega Comanda Tricolor con animazione, giochi, laboratori ed esibizioni a cura del Circolo Acli Ludoteca Giada, del Faro e Caba Kalimera, del laboratorio Il Palco, delle Tate Junior, del Ludobus Legnogiocando, del Marche International School, del Museo del gioco da tavolo e del Natural Toys poi piazza XX Settembre di nuovo protagonista, con il concerto di Fabrizio Moro per la tappa del suo Live, in collaborazione con Elite Agency, celebrazione dei 25 anni di carriera del cantautore romano: un viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi a oggi, hanno segnato il suo percorso artistico. Ad accompagnarlo sul palco Danilo Molinari e Roberto Red Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.