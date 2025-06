Alberto Forconi muore a 60 anni ribaltandosi con il trattorino

Tolentino (Macerata), 11 giugno 2025 – Un’altra tragedia a Tolentino. A perdere la vita, con un incidente col trattore, è stato il sessantenne Alberto Forconi, ex guardia carceraria a Camerino, padre di due figli e nonno di tre nipoti.

Ieri mattina intorno alle 10, Forconi si trovava in contrada Pianciano, dove ha alcuni terreni e dove vive il padre Riccardo. Da quando era in pensione, il 60enne si occupava spesso della campagna. Ieri stava tagliando l’erba con un trattorino quando, secondo le prime ricostruzioni, la parte del macchinario con la lama si sarebbe impuntata su un albero.

L’uomo è stato sbalzato sulla strada comunale sottostante – il campo si trova 3-4 metri sopra la strada – ed è rimasto schiacciato dal trattorino, ribaltatosi sopra di lui. Il sessantenne sarebbe morto sul colpo. Gli operatori sanitari del 118 purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A dare l’allarme sono state alcune persone che stavano passando sulla strada, in particolare una ragazza, che vista la scena ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno liberato il corpo dal mezzo. Sul posto, per effettuare i rilievi di legge previsti in questi casi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tolentino.

Sono stati loro più tardi a dare la tragica notizia all’anziano padre, che era in casa, poco distante dal luogo dell’incidente. Alla notizia, il pensionato ha accusato un malore.

Su Forconi non è stato ritenuto necessario disporre l’autopsia, non essendoci dubbi sulla causa della morte. Domani, alle 10, si svolgerà il funerale nella chiesa dello Spirito Santo, muovendo dalla sala del commiato Terracoeli.

Forconi lascia la moglie Simonetta, i figli Mattia e Valentina, il papà, tre nipotini e tante persone che lo conoscevano e gli volevano bene. Era stato agente della polizia penitenziaria, in servizio nella casa circondariale di Camerino. Aveva anche una grande passione per la bicicletta, la natura e la montagna.

Tantissimi i messaggi di affetto indirizzati alla famiglia, stimata e benvoluta a Tolentino, così come lui. “Tristezza immensa, non ci sono parole” scrivono i tolentinati. “Una persona speciale, sempre col sorriso, dai modi buoni e gentili” è il pensiero unanime. Da ieri sera tante persone si sono strette ai familiari per mostrare vicinanza e salutare Forconi.

Un giorno nero per Tolentino, già in lutto cittadino per i funerali della quattordicenne Gessica Vulpe, investita sabato pomeriggio in contrada Pace.