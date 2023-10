Albo dei presidenti di seggio, ultimi giorni per le iscrizioni

Ancora pochi giorni a disposizione per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio, istituito dalla Corte di Appello di Ancona. La domanda va presentata entro il 31 ottobre. Il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola media superiore. La domanda, compilata utilizzando i moduli disponibili in Comune, accompagnata da fotocopia non autenticata del documento d’identità solo nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto, deve essere presentata a mano, all’ufficio Protocollo – URP (viale Trieste n. 24 – piano terra); tramite Pec, anche da casella di posta ordinaria del mittente a comune.macerata.demografici@legalmail.it oppure tramite il servizio online cliccando su Avvio telematico procedimenti elettorali.