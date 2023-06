Alchemy Dance Studio, spettacolo di fine anno con gli allievi dei corsi

Questa sera, alle 21.15 al Castello della Rancia di Tolentino, andrà in scena "Essere Natura", spettacolo di fine anno della scuola di danza Alchemy Dance Studio. "Con le coreografie di Alessia Tiberi, Francesco Ciccarelli (insieme nella foto), El Yazid El Mahi e Laura Volverini – spiegano dalla scuola –, gli allievi di tutti i corsi si trasformeranno in "natura", portando in scena entità del regno vegetale, animale e i quattro elementi essenziali per la vita, in un viaggio alla scoperta delle bellezze che Madre Natura offre ogni giorno e di cui dovremmo prenderci cura sempre". La scuola di danza e ballo diretta da Tiberi e Ciccarelli si trova proprio a Tolentino.