Alcol al volante, otto patenti ritirate in provincia A San Severino beccato un 15enne con la droga

Un 15enne trovato con hashish e marijuana è finito nei guai. E otto persone sono state invece sorprese al volante dopo aver bevuto. È il bilancio dei controlli svolti nel fine settimana dai carabinieri di Macerata in tutto il territorio provinciale. A San Severino, i militari hanno segnalato al prefetto un 15enne come assuntore di sostanze stupefacenti: fermato in sella al suo scooter, è stato trovato con circa tre grammi di marijuana e altri tre di hashish. Per lui è scattato anche il ritiro della patente per un mese. Le pattuglie dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza tre uomini, di 23, 40 e 48 anni, tutti residenti in zona. A tutti e tre è stata ritirata la patente, per la successiva sospensione. I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno invece denunciato, sempre per guida in stato di ebbrezza, cinque persone tra i 24 e i 53 anni, un uomo e quattro donne, studenti e operai residenti a Civitanova e nelle zone di Fermo, Teramo e Ascoli. Anche per loro, ritiro della patente prima della sospensione. Le pattuglie hanno tenuto sotto controllo tutto l’asse viario provinciale, fermando e controllando nel complesso 200 persone e accertando numerose violazioni al codice della strada inoltre, i carabinieri delle Compagnie di Tolentino e Camerino hanno svolto servizi di vigilanza sulle piste da sci a Sassotetto, Bolognola e Frontignano.