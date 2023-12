Alcol e botte, esplode la rissa in centro

In tre hanno cominciato a bere qualche birra di troppo all’interno di un bar, finché a causa dei fumi dell’alcol si sono messi a litigare fra loro, prendendosi a sberle. A quel punto è intervenuto un albanese per separarli, tuttavia uno di quei tizi lo ha strattonato per la giacca. Così la situazione è degenerata, e anzi è nata una zuffa dove sono volati tavoli, sedie e fioriere fino all’arrivo dei carabinieri, giunti con due gazzelle. E’ quanto successo venerdì sera, nel centro di Porto Recanati. Verso le 22, tre amici originari dell’est Europa sono entrati nel bar "Pasha" di corso Matteotti e hanno preso delle birre. Tuttavia, dopo esserle scolate, si sono messi a sbraitare fra loro e allora il proprietario del locale li ha fatti uscire. Ma i tre, invece di calmarsi, hanno fatto solo peggio e si sono messi a litigare, prendendosi a pugni. Vedendo la scena, un albanese che passava da quelle parti si è messo in mezzo per cercare di placare gli animi. Però l’uomo è stato spintonato dagli altri, che gli hanno strappato la giacca. Quindi sono stati chiamati i militari dell’Arma, visto che i tre continuavano imperterriti a darsele di santa ragione rovesciando tutto quello che si trovavano davanti, appena fuori dal locale. Sul posto sono giunte una pattuglia della caserma di Porto Recanati e un’altra della Compagnia di Civitanova. Dopo averli calmati, i carabinieri hanno identificato tutti e tre. Adesso, bisognerà vedere se il proprietario del bar vorrà sporgere denuncia per i danni subiti.