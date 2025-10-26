Alcol e droga, raffica di controlli sulle strade

Controlli a tappeto a Tolentino e nei Comuni limitrofi per prevenire il consumo di sostante stupefacenti e l’abuso di alcol, garantire la sicurezza pubblica e contrastare i furti. In particolare, nel mirino dell’Arma sono finiti gli esercizi pubblici e le zone della città maggiormente frequentate da giovani e da extracomunitari. Sono stati attuati diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi sensibili. Il servizio coordinato è stato svolto dai carabinieri della Compagnia locale, con l’ausilio del personale delle stazioni dipendenti, nel territorio nel centro storico tolentinate e nei centri urbani vicini.

Durante uno di questi, i carabinieri hanno fermato un 26enne residente nel Fermano che si trovava alla guida del suo scooter. Il giovane, dagli accertamenti eseguiti nella struttura sanitaria, è risultato positivo alle sostanze stupefacenti, nello specifico ai cannabinoidi. Per lui è scattata la denuncia alla procura con il ritiro immediato della patente.

Nelle vie del centro, vicino ai giardini pubblici, i militari hanno controllato invece un 26enne di origini egiziane, residente nella provincia di Varese ma domiciliato a Tolentino. Alla vista della pattuglia era apparso agitato; è stato perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente circa un grammo di hashish. La sostanza, ritenuta per uso personale, è stata sequestrata e il giovane segnalato alla prefettura di Macerata come assuntore di stupefacenti. A San Severino i militari del Radiomobile sono intervenuti in un incidente stradale causato da un 62enne del luogo che, alla guida della propria auto, era andato a sbattere con un’altra auto. L’autore del sinistro, sottoposto ad accertamento tossicologico, è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 1.19 grammi/litro (il limite consentito è 0,50). Il risultato: denuncia alla procura, sequestro dell’auto e ritiro immediato della patente.

Gli ulteriori controlli eseguiti dalle pattuglie in circuito, sono stati estesi a diversi negozi e locali, in particolare quelli frequentati da giovani e giovanissimi. Sono state impiegate sette pattuglie sul territorio, che hanno controllato 90 persone, di cui 35 stranieri e 6 esercizi pubblici. L’attività, che rientra nel quadro dei servizi di controllo disposti dal comando della Compagnia di Tolentino, conferma il costante presidio del territorio da parte dei carabinieri, "a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità", sottolineano le forze dell’ordine.

Lucia Gentili