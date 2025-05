Alcol e droga, stretta dei carabinieri. Ubriaco si ribalta con l’auto: nei guai

Si ribalta con l’auto: aveva alzato un po’ troppo il gomito. Nei guai un 44enne. È stato un fine settimana di controlli da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, impegnati a svolgere controlli sulle strade per garantire la sicurezza degli automobilisti e scoraggiare, in questo modo, il pericoloso comportamento di chi si mette al volante dopo qualche bicchiere di troppo. Nel corso di questi controlli, effettuati dalla sezione radiomobile della Compagnia di Macerata e dalla Stazione di Pollenza, sono stati registrati diversi episodi che hanno portato a segnalazioni e denunce.

In particolare, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Macerata hanno segnalato alla Prefettura un 34enne maceratese, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di oltre 3 grammi di marijuana per uso personale non terapeutico. L’uomo è stato fermato nella frazione di Villa Potenza, durante un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Sempre i carabinieri della sezione radiomobile hanno controllato un 57enne, residente a Pollenza, fermato alla guida della propria auto. Sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso pari a 1,87 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Un 30enne di origine marocchina, residente a Macerata, è stato segnalato dopo essere stato controllato a piedi dai militari e trovato in possesso di 1,50 grammi di hashish. Anche in questo caso, la sostanza è stata sequestrata.

Infine, i carabinieri della stazione di Pollenza hanno denunciato un 44enne residente a Filottrano. L’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Ha fatto tutto da solo: la sua auto, dopo aver urtato un greppo, si è rovesciata su una fiancata. Sebbene abbia riportato solo lievi contusioni, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il test dell’etilometro a cui è stato sottoposto ha rilevato un tasso alcolemico di 1,00 g/l. Anche in questo caso, patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

I controlli continueranno in maniera costante su tutto il territorio provinciale.