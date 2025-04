Alcol e hashish, due ragazzi nei guai

Lotta alla droga e all’abuso di alcol alla guida, controlli a tappeto da parte dei carabinieri nel fine settimana. Nel corso di un’operazione specifica, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato un operaio di 23 anni, incensurato e residente in un Comune dell’entroterra maceratese, per guida in stato di ebbrezza. Il giovane è stato fermato lungo la strada statale 77, nel territorio di Corridonia, mentre era alla guida della propria auto. Sottoposto all’alcol test, il ragazzo è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,65 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. I militari, dunque, hanno proceduto al ritiro immediato della patente e il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia. Sempre nell’ambito delle attività di controllo del fine settimana, i carabinieri della stazione di Cingoli hanno segnalato alla prefettura un operaio 27enne, originario del Marocco e residente nell’entroterra, per uso personale di stupefacenti. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente frammenti di hashish, per un peso complessivo di 0,2 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro. L’attività di prevenzione e controllo da parte dell’Arma dei carabinieri prosegue con costanza su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.