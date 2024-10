"Alcolici agli ubriachi": chiuso il locale

Due denunce penali, per aver installato un impianto di videosorveglianza che riprendeva i dipendenti senza alcuna autorizzazione e per la mancata formazione degli addetti al primo soccorso aziendale. Multe, nel tempo, per un totale di circa 20mila euro. Infine la somministrazione di bevande alcoliche a persone già ubriache. Per questo un’attività del Sottocorte Village è finita sotto la lente dell’Arma negli ultimi mesi. La somma di questi elementi ha fatto scattare la sospensione dell’attività per tre giorni.

A seguito dei controlli svolti la settimana scorsa dai carabinieri insieme con i colleghi del Nas e dell’Ispettorato del lavoro, è stata disposta la sospensione delle attività per un esercizio commerciale del Sottocorte Village. Dagli accertamenti è emerso che si davano alcolici a ragazzi già ubriachi. Quindi, oltre alle sanzioni amministrative già contestate all’esercente per il mancato rispetto delle norme alimentari, alle denunce penali per aver disposto la sorveglianza tramite le telecamere dei lavoratori e per la mancata costituzione del primo soccorso aziendale, a seguito della richiesta da parte dei carabinieri alla divisione Polizia amministrativa, il questore Gianpaolo Patruno ha emesso il provvedimento di sospensione immediata dell’attività per tre giorni.

Nei giorni scorsi inoltre la Compagnia dei carabinieri di Camerino diretta dal capitano Angelo Faraca, a seguito delle direttive del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha messo in atto un nuovo servizio di controllo coordinato nel territorio, in particolare nei luoghi di ritrovo dei giovani, con l’impiego di sei pattuglie e dodici militari. I militari hanno eseguito controlli specifici al Sottocorte Village. Questo anche alla luce del fatto che a fine settembre un universitario di 39 anni, italiano fuori sede, aveva abusato di una 30enne del posto, e per questo l’uomo è stato arrestato.

L’altra sera sono stati controllati 32 veicoli e 57 persone e sono state elevate due multe per le infrazioni al codice della strada. I militari del Nucleo operativo hanno segnalato alla prefettura un 20enne del posto, disoccupato, per uso personale di stupefacenti: è stato trovato con due spinelli preconfezionati con due grammi di hashish, e altri 1,86 grammi in una busta di cellophane. Il materiale è stato sequestrato.

Lucia Gentili