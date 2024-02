Alcolisti anonimi, gruppi in crescita. Serve supporto anche ai familiari

"L’alcolismo è una malattia fisica, psichica e spirituale che coinvolge la famiglia intera. Al-anon, AA e Alateen sono associazioni di promozione sociale che incontrano chi ne soffre; danno una mano per un problema spesso inammissibile e taciuto". Da 38 anni a Macerata Alanon incontra i familiari degli alcolisti, dà loro supporto con una letteratura ad hoc che aiuta ad accettare, conoscere e comprendere il problema. Per partecipare agli incontri, le cui testimonianze restano rigorosamente anonime, non serve nessuna credenziale: ci si aiuta testimoniando la propria esperienza e recitando alcune formule, contenute nei libri di riferimento, che tendono a rasserenare l’animo. In un incontro aperto tra Alanon e AA, Alcolisti anonimi, che lavorano in modo parallelo, si è parlato della "terapia spirituale che aiuta i familiari degli alcolisti a fare percorsi di autostima, conoscenza del sé e accettazione della malattia".

Alateen, presente a Civitanova, si occupa poi del supporto ai giovanissimi, fra i 7 e i 19 anni, che hanno un familiare con la dipendenza dall’alcool. "Le dipendenze sono spesso ereditarie, a prescindere che si tratti di gioco d’azzardo, di bere o altro". All’incontro aperto ha partecipato anche un medico della struttura San Nicola Piticchio, collaboratrice delle associazioni, che che ha sottolineato come "le famiglie siano invischiate nel problema di un componente. Per questo soffrono. Vanno rese consapevoli di come funziona la malattia, troppo spesso vista come un vizio, colpevolizzando chi ne soffre. I gruppi di mutuo aiuto coma Alatin e Alanon aiutano anche a definire i ruoli". I ragazzi soffrono la condizione dei familiari quando invece "dovrebbero vivere la propria età in maniera spensierata, accettando la malattia del genitore". Gruppi di questo tipo si trovano in tutte le Marche: a Macerata ci si incontra sabato alle 17.30 e il martedì alle 19, in vicolo Santa Croce; a Tolentino, il giovedì alle 18.30 presso la parrocchia Spirito Santo; a Civitanova il lunedì alle 21 e il venerdì alle 19, nel quartiere Risorgimento. Per partecipare non serve alcuna documentazione, ma si può chiamare il numero verde: 800087897. Le associazioni fanno pubblica informazione, a contatto con cliniche e clero, ma non sono affiliate ad alcun ente: si occupano di aiutare chi ne ha bisogno. Durante l’incontro aperto, una giovane donna ha raccontato di aver vissuto l’alcolismo in famiglia: "Sto iniziando ad accettare, ad aprirmi, a raccontare".