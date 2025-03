Alessandra Nazzaro premiata a Musicultura

È stata la 28enne napoletana Alessandra Nazzaro (nella foto durante la premiazione) ad aggiudicarsi il premio del pubblico targa Banca Macerata, nel corso della seconda audizione live del festival Musicultura, andata in scena al teatro Lauro Rossi di Macerata. "Le canzoni in gara sono piene di personalità e diverse tra loro e Musicultura esalta le diversità nella canzone d’autore", è stato il commento del giornalista e critico musicale John Vignola di Rai Radio 1, che ha preso parte alla serata in qualità di ospite. Ma la scena se l’è presa Nazzaro che ha fatto "schizzare" le frequenze dell’applausometro con "Codarda" e "Ouverture", brani ricchi di spontaneità e autenticità dove racconta di luoghi, momenti magici e di emozioni. L’artista partenopea suona da sempre il pianoforte e si dedica alla scrittura di brani tra il cantautorato e il pop. Sul palco è salita anche la band Mufasa e le Abat-Jour con i brani "Oblio" e "Routine", che spaziano tra rock e blues. Atmosfere musicali surreali quelle invece proposte da Fede Baracchi, 29 anni di Carpi, con "Gabbia di Faraday" e "Fotovoltaici". Mentre con una grande vocalità, Sofia Pastore, in arte Sofia, 19 anni di Rivoli, ha manifestato una duplice personalità con "Luna" una canzone ricca di dolcezza quasi puerile e "Mascalzone", un brano potente, aggressivo e sensuale rivolto a un suo ex fidanzato. Quindi è stato il turno di ioemeg, pseudonimo di Martina Martorana, 20 anni, con "La fine del mondo" e "La tua stanza". Infine Belly Button e il Coro Onda di Torino si sono esibiti con le canzoni "Perdono" e "Credo".