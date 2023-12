Alessandrini e Glutan Free per il concerto di Natale

Cena e concerto di Natale, oggi, al ristorante America Graffiti. Ospite della serata, aperta a tutti, il violinista Valentino Alessandrini che dalle ore 20, insieme ad Alessia Sorichetti, meglio conosciuta come Alessia Glutan Free, animeranno la serata. Porteranno i loro saluti il sindaco Ciarapica e Gianluca Crocetti, presidente della Commissione Cultura e Turismo. "Abbiamo voluto organizzare l’evento – ha detto Crocetti – per omaggiare queste festività insieme al grande artista Valentino, protagonista di un tour di successo in tutta Italia e nel mondo, e una famosa blogger Alessia Sorichetti. Sarà una serata speciale". L’appuntamento rientra nella rassegna culturale Filosofarte, patrocinata dall’amministrazione comunale. "Una rassegna – ha detto Crocetti - che sta riscuotendo un grande successo di pubblico non solo a Civitanova. Diffondere la cultura musicale anche nei ristoranti è un’idea che piace e funziona". Filosofarte proseguirà il 19 gennaio con il rperformer teatrale Cesare Catà. Il 9 febbraio torna Diego Fusaro ed il 15 marzo incontro con la divulgatrice sanitaria Ilaria Rossiello. Lunedì 8 aprile sarà la volta di Paolo Morbidoni con l’Abbecedario Filosofico. A chiudere la rassegna il tenore Augusto Celsi, vincitore del Marchigiano dell’anno (19 Aprile) e Dj Ezio Mancini (10 maggio).