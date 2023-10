Alessandro Preziosi sul palco con ’Aspettando Re Lear’

Sarà Alessandro Preziosi (foto) domani sera ad aprire sipario della nuova stagione del Teatro Piermarini con lo spettacolo Aspettando Re Lear di Tommaso Mattei e la regia dello stesso Preziosi. Il cartellone teatrale parte con uno spettacolo che fa prevedere il tutto esaurito, mentre proprio nelle scorse ore si è provveduto anche a rinnovare gli impianti di riscaldamento dell’edificio. La pièce di domani vedrà salire sul palco anche gli attori Roberto Manzi, Federica Fresco e Valerio Ameli, tutti ospiti a Matelica in quella che in gergo è definita una ‘residenza di allestimento’, ossia un luogo accogliente e scelto dagli artisti per le prove che precedono i debutti, fondamentali momenti che necessitano di grande concentrazione. Lo spettacolo si concentra sul momento chiave dell’intera tragedia rappresentato dalla tempesta che colpisce Lear proprio mentre vaga nella landa desolata per allontanarsi dal disastro combinato con le figlie e, al cospetto della furia della natura, diviene umile, comprende che il suo vero dolore è più profondo. Il nulla che resta è il risultato del fatiscente ordine permanente. Per informazioni e biglietti: 0737-85088 o 071-2072439.

m.p.