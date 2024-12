Alessandro Sbaffo: il capitano della Recanatese corteggiato dalla Sambenedettese

È consuetudine che il mercato porti con sé rumors, voci, indiscrezioni. La premessa è che, in genere, chi ha in organico i giocatori importanti per la categoria se li tiene ben stretti, ma sovente avviene che i contatti riguardino anche questi profili, almeno per tentare, timidamente, sondaggi o semplicemente approcci.

In casa Recanatese forse il quesito di maggiore attualità riguarda Alessandro Sbaffo, il capitano per antonomasia, attualmente alle prese con i postumi di un serio infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco praticamente da due mesi, salvo la brevissima parentesi di dieci minuti con il Castelfidardo. Intanto la sua bionda chioma è tornata al "Tubaldi" per cercare di accelerare il recupero, ma non è un mistero che il 34enne trequartista sia corteggiatissimo perché assolutamente in grado, se in forma, di fare tutta la differenza del mondo a questi livelli.

Intanto è ritornata alla carica la Sambenedettese, dopo tutte le travagliate vicende estive, ma anche altre compagini ambiziose si sono fatte avanti, per capire quali siano gli umori e verificare se, almeno lontanamente, si possa ipotizzare una trattativa. A scanso di equivoci Sbaffo è un enorme valore aggiunto per la Recanatese che non se ne vorrebbe privare nemmeno sotto tortura. Da uomini di mondo però è naturale che la volontà del calciatore sia determinante e seppur il riserbo è totale, ci sono dei comportamenti "concludenti" che non lasciano spazio a grandi dubbi.

Ad esempio la sua "partecipazione", molto calorosa, alle vicende agonistiche dei compagni, dalla tribuna o da postazioni privilegiate all’esterno del recinto di gioco. Che sia affezionato a questo club è fuori discussione (questa è la sua quinta stagione con i leopardiani con oltre 60 reti all’attivo) ed è chiaro che se fosse solo il cuore a decidere non ci sarebbero dubbi su quello che sarà il suo immediato futuro.

Di che portata sono però le "sirene" che tentano di attrarlo in altri lidi? Possono essere in grado di spostare anche le convinzioni più solide? Non è dato sapere e considerando certi meccanismi non è da escludere nulla. Sbaffo però esercita il mestiere di calciatore professionista da 15 anni: ne ha viste di cotte e di crude, un po’ a tutte le latitudini, da Reggio Calabria a Bergamo e sa benissimo che farebbe grande fatica a trovare un contesto come quello di Recanati. La cosa, crediamo, ha un grande peso.