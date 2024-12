Alessandro Sbaffo premiato con la Medaglia di bronzo al valore atletico

Prestigioso riconoscimento per il calciatore portorecanatese Alessandro Sbaffo, noto come il "Re leone", insignito della Medaglia di bronzo al valore atletico dal presidente Coni Marche Fabio Luna, alla Festa dello sport organizzata per celebrare le eccellenze sportive provinciali.

Il curriculum di Sbaffo parla chiaro: classe 1990, ha giocato con tantissime squadre tra cui il Chievo in serie A, e negli ultimi 4 anni alla Recanatese con uno score di 90 reti in 377 presenze, un gol ogni 4 partite.

"La città è orgogliosa del premio a Sbaffo – queste le parole del sindaco Andrea Michelini –, segno di una tradizione, in questo caso calcistica, che ha visto i portorecanatesi ai vertici dagli anni ‘40. Complimenti ad Alessandro e che sia di esempio per i nostri giovani".

La Stella di bronzo è andata all’arbitro di calcio internazionale Katia Senesi, la Palma d’argento Coni per merito tecnico al maestro di karate Franco Del Duca, e la Stella d’oro al merito sportivo al Team Grottini, squadra di atletica e triathlon.