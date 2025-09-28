Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
CronacaAlessia, 18 anni a luglio e orgogliosa di votare: "Gli indecisi non vanno. È un vero peccato"
28 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
Alessia, 18 anni a luglio e orgogliosa di votare: "Gli indecisi non vanno. È un vero peccato"

Oggi sarà la prima volta alle urne per Alessia Reggio, tolentinate che ha compiuto 18 anni lo scorso 20 luglio. Alessia frequenta il quinto liceo scientifico Filelfo di Tolentino. E sul suo futuro ha già le idee molto chiare: Lettere all’università di Macerata e poi scuola di giornalismo. Come per tanti neodiciotteni della provincia per lei oggi sarà il primo appuntamento con le elezioni.

La prima volta al voto. Che sensazione si prova?

"Sono molto emozionata, principalmente perché ora mi sento parte attiva della comunità. E ciò mi rende felice e orgogliosa. Ho sempre sognato di poter far qualcosa per il territorio in cui vivo, e spero di poter realizzare questo desiderio anche con il lavoro che svolgerò. Andrò a votare con la mia famiglia".

Perché è importante votare?

"È un diritto e un dovere civico. Dovremmo farlo tutti. Si tratta di una responsabilità e un’opportunità da prendere seriamente. Mi piacerebbe sensibilizzare qualche coetaneo su questo fronte perché c’è chi, non sapendo chi e come votare, preferisce direttamente non recarsi alle urne. È un peccato".

Come si è informata in questi mesi?

"Ne abbiamo parlato a scuola, con la professoressa di storia e filosofia. Poi mi sono documentata anche da sola, tramite giornali e social. So a chi darò il voto, ma forse avrei potuto fare ricerche più approfondite, magari leggendo più articoli a riguardo o seguendo più da vicino alcuni dibattiti".

Pensa che nella scelta che farà si farà condizionare dai "grandi"?

"Non è solo grazie a queste votazioni per le Regionali che mi sono avvicinata alla politica. Ho iniziato a informarmi prima. Ovviamente mi sento un po’ influenzata dall’ambiente nel quale sono cresciuta, ma mi sento pronta e abbastanza responsabile da prendere questa decisione da sola, senza lasciarmi condizionare troppo da cosa pensano gli adulti che mi circondano".

l. g.

