Alessio Lega presenta i canti della Resistenza

Il primo luglio del 1944 Recanati viene liberata dall’occupazione dell’esercito tedesco. Quel giorno le truppe polacche della Brigata Karpaty entrano in città da Via Falleroni, mentre unità inglesi avanzano da Montemorello, dall’altro capo di Recanati. Per celebrare questa ricorrenza che quest’anno compie 80 anni, l’Anpi, insieme all’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, con la collaborazione dell’Arci la Serra, oggi alle 17.30, nel cortile di palazzo Venieri di Recanati presenta il volume "La Resistenza in 100 canti". Sarà presente il curatore Alessio Lega, che accompagnerà il pubblico in un percorso di storia e musica attraverso i canti ritrovati e commentati della Resistenza italiana. Alessio Lega è uno dei cantautori più noti della sua generazione, due Targhe Tenco e tanti riconoscimenti per una carriera nella quale ha messo in scena centinaia di spettacoli, di performance, di conferenze e concerti sulla canzone d’autore mondiale e sulla musica popolare e d’impegno. Dopo un’assidua frequentazione col Nuovo Canzoniere Italiano, è considerato oggi il rappresentante più coerente del canto sociale, in bilico fra canzone d’autore e riproposizione dei repertori storici, tanto da essere uno dei protagonisti del Nuovo Bella Ciao riallestito da Riccardo Tesi.

Domani invece, alle 21,30 ci sarà il tradizionale corteo cittadino: la concentrazione è prevista in via Primo Luglio, dove è prevista la deposizione di una corona d’alloro, e poi il corteo, accompagnato dalla Banda cittadina, marcerà sino in piazza Leopardi dove sono previsti gli interventi delle autorità.

