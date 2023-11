Alessio, terzo sul podio ma primo per fair play

In vino veritas, dicevano i latini. L’atleta Alessio Cesaroni di San Severino prima di correre la "Sagrantino running" non ne ha toccato ovviamente neppure un goccio, però è stato un limpido esempio di fair play, che vale più di ogni tipo di successo. Siamo in Umbria per il "Wine trail" svoltosi domenica nei territori di Montefalco e Bevagna, dove 800 appassionati della disciplina si sono confrontati su percorsi differenti. Il settempedano, tesserato con la sezione Bike trail dell’associazione Bike zone, ha partecipato alla prova più lunga, quella sulla distanza dei 45 chilometri, con dislivello di 1.100 metri.

Avrebbe potuto vincere, aveva il traguardo a portata di mano, ma ha preferito aspettare - e rispettare - due avversari vittime di una disavventura , accontentandosi del terzo gradino del podio.

È lo stesso Alessio, il protagonista, a raccontare la storia. "Sono partito forse un po’ troppo forte – spiega –, ritrovandomi a correre i primi 10 chilometri da solo. Poi ho capito che sarebbe stato meglio rallentare il passo per riuscire ad arrivare in fondo. Così dal ventesimo al trentesimo chilometro ho corso assieme al gruppetto di testa. Verso il trentacinquesimo chilometro ho cominciato a sentire il caldo e ho rallentato un po’. Allora il primo e il secondo hanno guadagnato un bel vantaggio, tanto da perderli di vista. Però, al quarantesimo chilometro, li ho rivisti tornar su da una brutta salita e, affaticati oltre misura, mi hanno indicato di girare a sinistra. Loro avevano sbagliato strada per colpa di una bandierina ‘segna percorso’ che era stata manomessa. A quel punto i due battistrada, avendo fatto una salita in più, erano molto più stanchi di me e io avrei potuto approfittarne per spingere gli ultimi tre chilometri e arrivare primo. Ma la mia coscienza mi ha fatto rimettere al terzo posto per far sì che arrivassero loro primo e secondo, dal momento che non avevano sbagliato consapevolmente ma solo perché qualcuno aveva spostato la segnalazione".

"A me è rimasto il mio primo podio assoluto – aggiunge – in terza posizione che, in fondo, dentro di me vale come una vittoria". Per la cronaca la gara è stata vinta da Marco Paniccia della Podistica Pontinia (con il tempo di 3 ore 53 minuti e 57 secondi), seguito da Gilberto Sadotti del Trail running project (3 ore, 54 minuti e 30 secondi) e Alessio Cesaroni del Bike Zone di San Severino, giunto un secondo dopo la medaglia d’argento. Davvero un bel gesto di lealtà sportiva.